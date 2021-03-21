Kerem'den önce olimpiyat vizesi, sonra altın madalya
Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger’i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Budapeşte’de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri’nde grekoromen stil 60 kiloda kota alan milli güreşçi Kerem Kamal, finalde Alman rakibi Etienne Kinsenger’i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
İBBSK sporcusu olan Kerem Kamal, dün de olimpiyat kotasını almıştı finale yükselerek.
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