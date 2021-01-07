Kılıçdaroğlu'ndan ABD'de çıkan olaylara ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal ettiği olayları değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 16:56
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında, 'ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır.' ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'nun aynı mesajı İngilizce olarak da yayınlaması dikkat çekti. 



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