Kılıçdaroğlu'ndan ABD'de çıkan olaylara ilişkin açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında, 'ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun aynı mesajı İngilizce olarak da yayınlaması dikkat çekti.

We have been following with concern the insurrection attempt in the US which refused the election results and targeted democracy. It is relieving to see that the problem is resolved. I hope that the transition process will be finalized in harmony, as confirmed by the ballot box.