Koca topu başka bakanlığa attı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde yüzde 70 hizmet alımı sözleşmesi kapsamında istihdam edildikleri için kadro verilemeyen personelin yaşadığı mağduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanlığında halen taşeron olarak çalıştırılan personelin mağduriyetini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Gürer, önergesinde, “Hastane Bilgi-İşlem, Görüntüleme, Yemekhane, Güvenlik, Sosyal Tesiste görev yapan ve taşeron firmada yüzde 70 hizmet alım sözleşmesi kapsamında kalan çalışan sayısı kaçtır? Bakanlık kadrolarına alınmaları için bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti.
Önergeyi yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkları ve bağlı birimlerde Bilgi-İşlem, Görüntüleme, Yemekhane, Güvenlik ve Sosyal Tesislerde yüzde 70 hizmet alım sözleşmesi kapsamında kalan 12 bin 521 sözleşmeli personelin görev yaptığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, “Bakanlığımızda sözleşmeli ve taşeron olarak çalışan personelin kadroya alınma iş ve işlemleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir” dedi.
HANİ TÜM TAŞERONLAR KADROYA ALINACAKTI?
Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 696 sayılı KHK ile kamuda görev yapan tüm taşeron firma çalışanlarının kadroya alınacağı açıklanmasına rağmen, çok sayıda kurumda halen taşeron firma adına çalışan on binlerce personelin mağduriyet yaşadığını kaydetti. Karayolları, PTT kurumunda 30 taşeron firma çalışanı olduğunu belirten Gürer, "Sağlık Bakanlığı'nda da 12 bin 521 taşeron çalışanın bulunması sorunun boyutlarını göstermektedir” diye konuştu.
Sözleşme farklılığı nedeniyle sadece Sağlık Bakanlığında 12 bin 521 personelin taşeron firma adına çalıştığını ifade eden Gürer, “Sağlık kuruluşlarında aynı işi yaptıkları diğer personeller ile hem maaş hem de sosyal haklar bakımında mağdur olan personele bir an önce asli kadro yolu açılmalıdır” dedi.
ÇOK SAYIDA TAŞERON ÇALIŞAN VAR
Ömer Fethi Gürer, sadece Sağlık Bakanlığı’nda değil, başta Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve KİT’lerde çalışan çok sayıda taşeron firma personeline verilen kadro sözünün de bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.
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