Koronavirüs nedeniyle maça çıkamıyorlardı!
Brezilya Ligi’nde Palmeiras’ın sahasında Flamengo’yu konuk edeceği maç, koronavirüs nedeniyle kaosa neden oldu.
Brezilya Ligi’nde Palmeiras’ın sahasında Flamengo’yu konuk edeceği maç, koronavirüs nedeniyle kaosa neden oldu. Çarşamba günü Libertadores Kupası için Ekvator’a giden Flamengo’da 19’u futbolcu 41 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Teknik Direktör Domenec Torrent’in de virüse yakalandığı Flamengo’da yönetim, Palmeiras maçının ertelenmesi için başvuruda bulundu.
Ancak Flamengo’nun erteleme talebi reddedildi. Karar, maçın başlamasına dakikalar kala açıklandı. Maçın erteleneceğine kesin gözüyle bakan Flamengo, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma gitmedi. Başlama düdüğünden dakikalar önce erteleme talebinin reddedildiğini öğrenen kırmızı-siyahlı takım, apar topar Allianz Parque Stadyumu’na geldi.
MAÇ GEÇ BAŞLADI
Flamengo’nun maçın başlamasına kısa bir süre kala stadyuma ulaşması nedeniyle karşılaşma yaklaşık 20 dakika geç başladı. Genç futbolculardan ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan konuk ekip, yine de evine beraberlikle dönmeyi başardı.
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Sınırda savaş hali
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
Video Haberler
- Amca çocuklarından kanlı infaz
- Skandal görüntüler sosyal medyada paylaşıldı!
- Şişli'de patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi
- İnce'den dikkat çeken 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması
- Camiden daha önemli deyip iki şeyi açıkladı
- Korkunç an kamerada! Küçük çocuk dehşeti yaşadı
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- Mağazada sıra kavgası! Ortalık böyle karıştı
- Canlı yayında can verdi!
- Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Sınırda savaş hali
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu