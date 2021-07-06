Küçükçekmece’de üst geçide çıkan bir kişi yola atladı
TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkiinde üst geçide çıkan bir kişi, yola atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kadın, otoyol üzerinde bulunan İbrahim Tatlıses üst geçidine çıktıktan sonra yolun ortasına atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Yolda seyir halinde olan sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kadını yerde hareketsiz şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ağır şekilde yaralanan kadının ambulansa alınması için trafik akışını bir süre durdurdu. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otoyol üzerinde oluşan trafik yoğunluğu trafik ekiplerinin yolu açmasıyla normale döndü. Tedavisi devam eden kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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