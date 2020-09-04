Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'den Vedat Muric açıklaması:

04 Eylül 2020 Cuma, 17:01

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric ile ilgilendiklerini ve transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Inzaghi, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Vedat Muric ve Mohamed Fares hakkında açıklamalarda bulundu.

44 yaşındaki İtalyan teknik adam, “Muric ve Fares ile ilgileniyoruz, onları transfer etmek için görüşmelerimiz sürüyor. Diğer takımlar transferde ilerliyor, biz de en kısa sürede hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.

Inzaghi, takımının sezon öncesi hazırlık kampından memnun olduğunu da belirtti.

