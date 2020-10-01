LeBron böyle istedi; Lakers ateşi yaktı
NBA’de final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 116-98 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
NBA’de final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 116-98 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
NBA’de final serisi heyecanı başladı. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Lakers parkeden 116-98’lik skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Lakers’ta Anthony Davis 34 sayı, 9 ribaund, LeBron James 25 sayı, 13 ribaund, 9 asist ve Kentavious Caldwell-Pope 13 sayı ile oynayarak galibiyeti getiren oyuncular oldu. Miami’de ise Jimmy Butler’ın 23, Kendrick Nunn’ın da 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Final serisinin 2. karşılaşması 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00’de oynanacak.
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