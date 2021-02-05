LeBron James All-Star’ı istemiyor

05 Şubat 2021 Cuma, 18:24

NBA yönetimi ve oyuncular birliği All-Star ‘ın 7 Mart’ta düzenlenmesi için anlaşmaya varırken LeBron James, All-Star için heyecanlı olmadığını ve bu yıl yapılmasının anlamsız olduğunu söyledi.

NBA’de uzun bir süredir devam eden All-Star’ın yapılıp yapılmayacağı kararı netlik kazanırken Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James All-Star’a ilişkin açıklamalarda bulundu. James, All-Star ile ilgili, ‘’ Bu yılki organizasyon için ne enerjim var ne de heyecanım. Neden oynadığımızı bile anlamıyorum. Çok kısa bir hazırlık dönemi geçirdik, 71 gün. Sonrasında da hemen sezon başladı. Sezon başında All-Star olmayacağı söylendi ve bundan hepimiz mutlu olduk. Beş günlük bir ara bile hepimiz için iyi olacaktı. Ancak şimdi All-Star’ı düzenlemeye karar verdiler. Açıkçası bundan pek memnun değiliz. Oyuncular birliği ve lig anlaşmaya vardı. Bu benim elimde değil. Seçilirsem orada olacağım. Fiziksel olarak orada bulunsam bile zihinsel olarak bu mümkün değil. ‘’ ifadelerini kullandı.

OYLAMALADA LİDER KEVIN DURANT

Geçtiğimiz hafta başlayan All-Star oylamasında Kevin Durant topladığı 2 milyon 302 bin 705 oyla ilk sırada yer alırken yıldız oyuncuyu 2 milyon 288 bin 676 oyla LeBron James takip eti. Bu iki isim haricinde Golden State Warriors’ın oyun kurucusu Stephen Curry de 2 milyon oy barajını geçen tek isim oldu. 28 Ocak’ta başlayan oylamada taraftarlar NBA’in web sitesi üzerinden ya da Twitter üzerinden oy kullanabiliyor. Taraftarların kullandığı oy genel oylamanın yüzde 50’sini, kalan kısmı ise yüzde 25’lik paylarla basın mensupları ve oyuncuların oyları oluşturuyor.