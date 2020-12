27 Aralık 2020 Pazar, 15:03

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, Associated Press (AP) tarafından Yılın En İyi Erkek Sporcusu seçildi.

1931 yılından bu yana her yıl Associated Press’in spor editörleri tarafından verilen yılın sporcusu ödüllerinden ilki olan Yılın En İyi Erkek Sporcusu ödülünü kazanan isim açıklandı. Los Angeles Lakers ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan LeBron James bu sene ödülü layık görülürken yıldız oyuncu bu ödülü 4. kez kazandı. LeBron James almış olduğu bu ödülle bu sezonki 3. ödülünü almış oldu. James bu yıl içerisinde, NBA Şampiyonluğu ve NBA Finaller MVP’si ödüllerini kazanmıştı. 4. kez AP Yılın En İyi Erkek Sporcusu ödülünü kazanan LeBron James, Tiger Woods ve Lance Armstrong ile ödül sayılarını eşitlerken bu ödülü 3 kez kazanan Michael Jordan’ı geride bıraktı. James AP’ye verdiği demeçte, ‘’ Sahada ne yaptığımı hâlâ biliyorum ve her şeyimi verebilecek güçteyim. Ama sahada yaptıklarımın dışında insanlara daha fazla etki edebilirim. Basketbol konusunda insanlara ilham vermek istiyorum. Yapabileceğim çok şey var ve insanları yetiştirmek, onlara ilham vermek ve bir araya getirmek istiyorum. ‘’ ifadelerini kullandı. 35 kişinin oy kullandığı seçimde LeBron James 78 puan alırken ikinci sırada 71 puanla Kansas City Chies’den Patrick Mahomes yer aldı. Formula 1’de yedinci kez şampiyon olan Lewis Hamilton ise 14 puanla üçüncü oldu.

Associated Press Yılın En İyi Kadın Sporcusu ödülünü kazanan isim ise bugün açıklanacak.