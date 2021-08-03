Lille, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'a kancayı taktı
Ligue 1’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Lille, Altay Bayıdır ve Uğurcan Çakır'a kancayı taktı.
Ligue 1’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve son olarak Fransa Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Lille, kaleci arayışlarına devam ediyor.
Lille, kalesini emanet etmek için gözlerini genç kaleci havuzuna sahip Türkiye'ye çevirdi.
Lille'nin Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır ve Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Fransız gazeteci Mohamed Toubache, geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyon olan ve Fransa Süper Kupası'nı müzesine götüren Lille'in Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ile ilgilendiğini iddia etti.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan devi Inter'in, Altay Bayındır'la ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başlamak istediğine dair Fenerbahçe’ye resmi bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.
EURO 2020'de ay- yıldızlıların filesini koruyan Uğurcan Çakır basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Avrupa hayalim var." ifadelerini kullandı.
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