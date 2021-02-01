Liverpool'da Merih olmadı, sıra Ozan Kabak'ta
İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Liverpool'un Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği bildirildi.
Sky Sport'un haberine göre Liverpool, transferin son gününde Ozan Kabak'ı renklerine katmak için çalışıyor.
Merih Demiral için yapılan 45 milyon Pound'luk teklifin Juventus tarafından reddedilmesinin ardından Kırmızılar'ın, Ozan Kabak'a yöneldiği kaydedildi. Jurgen Klopp'un ekibi, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke'yle görüşmelere başladı. Liverpool'un oyuncu için kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Pound teklif ettiği belirtildi ve "Transferin bitmesine saatler kala oyuncuya imza attırmak istiyor" denildi.
Ozan Kabak'ın piyasa değerinin yaklaşık 33 milyon Euro olduğu vurgulanan haberde, Schalke 04'ün Ozan Kabak'ın yerine birisini almaya ihtiyacı olduğu kaydedildi. Schalke 04'ün Ozan'ın yerine bir oyuncu bulması halinde Türk oyuncunun gidişine izin vereceği; aksi takdirde transferin yazın gerçekleşeceği ifadeleri haberde yer aldı.
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