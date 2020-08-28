Maçlar oynanacak mı NBA'de son karar!

28 Ağustos 2020 Cuma, 08:02

NBA’de yaşanan boykotun ardından 16 takımın oyuncuları gün içinde iki kez bir araya geldi ve playoffları devam ettirme kararı aldı.

Ünlü yayın kuruluşu ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre bugün oynanacak maçlar da boykot sebebiyle oynanmayacak. Oyuncular, her takımdan iki kişinin katıldığı bir toplantı daha yaparak maçlara ne zaman devam edileceğini kararlaştıracak. Maçların yarın veya bir sonraki gün devam edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. NBA de Woj’un ardından bir açıklama yaparak bu bilgileri doğruladı.

Ayrıca takım yöneticilerinin de bir araya gelerek sosyal adaletsizlik konusunda bir toplantı yapacakları belirtildi. Bu şekilde yaşanan olaylara karşı harekete geçilmesi planlanıyor.

Dün yaşananların ardından LeBron James’in fikrini değiştirdiği belirtiliyor. Yahoo Sports’un haberine göre James, dün playoffların devam etmemesi gerektiğini söylemesinin ardından bugün karar değiştirdi ve maçların tamamlanmasının en iyisi olacağını söyledi.

Dün Milwaukee Bucks’ın ilk adımıyla başlayan boykot bir anda tüm lige yayılmış ve maçlar oynanmamıştı. NBA oyuncuları Jacob Blake’in vurulmasıyla tekrar alevlenen siyah bireylerin yaşadığı şiddet ve adaletsizliğe karşı harekete geçmiş ve maçlara çıkmama kararı almıştı.

Yaşananların ardından protesto ülke çapına yayıldı. WNBA, MLB ve Cinncinati Masters’ta siyah bireylere karşı yapılan şiddet, müsabakalara çıkılmayarak boykot edildi.