Mehmet Yıldız'a AKP'li belediyelerden 175 milyon TL'yi aşan ihaleler

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:12

AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nden 8 yılda 18 ihale alan iş insanı Mehmet Yıldız, son ihalesinde rekorunu da kırdı. Arnavutköy Belediyesi’nin, yol yapım işi ihalesini geçen ay yaklaşık 36,5 milyon TL’ye alan Yıldız, çeşitli belediyelerden aldığı toplam 34 ihalenin bedellerinin toplamı 175 milyon TL’yi geçti.

“2021 Yılı Arnavutköy Geneli Tretuvar ve Asfalt Yapım İşi” adı altında açılan ihaleyi, 36 milyon 499 bin 942 TL’ye alan “2 M Turizm İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi” geçen ay, Arnavutköy Belediyesi ile sözleşme imzaladı. Yapılan incelemeye göre, iş insanı Mehmet Yıldız’ın iki şirketi, sekiz yılda Arnavutköy Belediyesi’nden, son ihale ile birlikte 18 ihale aldı. İhalelerin 10 tanesini “2 M Turizm İnşaat” alırken, sekiz tanesini de yine Mehmet Yıldız’a ait “Arnavutköy Taşocağı Maden İşletmeciliği San. Ltd. Şirketi” aldı.

İlk ihalesini 2012 yılında Güngören Belediyesi’nden alan Yıldız, 2015 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden çeşitli ihaleler aldı. 2013 yılında Arnavutköy Belediyesi’nden, toplamı 21,7 milyon TL’yi bulan iki ihale alan Yıldız, sonraki yıllarda Fatih Belediyesi’nden de ihaleler aldı. Ancak rekoru, 2018 yılında Tarsus Belediyesi’nden aldığı 28 milyon 897 bin 340 TL’lik ihale ile kırmıştı. Arnavutköy Belediyesi’nden aldığı son ihale ile de kendi rekorunu kırmış oldu. Yıldız’ın iki firmasının, 9 yılda çeşitli belediye ve şirketlerinden aldığı 34 ihalenin toplam bedeli 175 milyon 345 bin 686’yi buldu.

ADEN BOĞAZKÖY TESİSLERİ

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, Arnavutköy Boğazköy’de büyük bir taşocağı işleten iş insanı Yıldız, Orman Genel Müdürlüğü’nden kiralanan “Boğazköy Mesire Alanı”nı da, “Aden Boğazköy Tesisleri” olarak işletiyor. Yıldız’ın bir diğer firması olan, “Atak Spor İşletmeleri İnşaat Tekstil Gıda ve Turizm San. Tic. Ltd. Şirketi”nin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre adresi, “Aden Boğazköy Tesisleri” ile aynı. Cennet bahçesi anlamına gelen “Aden” tesislerinin yöneticiliğini ise İsmet Yerdelen yapıyor. Yıldız, üçüncü şirketi olan “3Y Taşocağı ve Maden İşletmeciliği İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şirketi’ni 2018 yılında İsmet Yerdelen’den satın almıştı. Yine İTO kayıtlarına göre, daha önce ikametgâhı Başakşehir’de olan Yıldız’ın son şirketindeki ikametgahı, Bebek sahilinde bulunan ve yalı konumundaki bina gözüküyor. Söz konusu binada daha önce ünlü Poseidon Balık Restoranı bulunuyordu. Yıldızın ayrıca “Arnavutköy Taşocağı Maden işletmeciliği San. Ltd. Şirketi” de bulunuyor.

“Aden Boğaköy Tesisleri” adı altında açılan internet sitesinde yer alan fotoğraflara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2018’de, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan ve halen AKP Genel Başkan Yardımcılığı yapan, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya 2019’da tesisleri ziyaret etmişti. Bakan Kurum’a ziyaretleri sırasında, o tarihte TOKİ Başkanı olan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etmişti.