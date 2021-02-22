Messi yetmiyor, Barcelona’dan son yılların en kötü performansı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 19:34

Liga’da kötü günler geçiren Barcelona ligde oynadığı 23 maçta topladığı 47 puanla son 14 sezonun en kötü puanına ulaşmış oldu.



Lionel Messi’nin kulüpteki geleceğinin belirsizliği, ekonomik problemler ve kulüp başkanlığındaki belirsizlik gibi sorunlarla uğraşan Barcelona, ligde son yılların en kötü performansı sergiledi. La Liga’da üçüncü sırada bulunan Katalan ekibi, çıktığı 23 maçta 14 galibiyet alırken dört maçta rakiplerine mağlup oldu. Hafta sonu Nou Camp’ta Cadiz’e son dakikada yediği golle puan kaptıran Barcelona beş maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Lider Atletico Madrid’in evinde Levante’teye 2-0 kaybettiği haftada puan farkını azaltma şansını kaçıran Katalan temsilcisi, Madrid ekibinin sekiz puan arkasında üçüncü sırada bulunuyor.

BÜYÜK BİR FIRSATI KAÇIRDIK

Cadiz karşısında alınan beraberliğin geçtiğimiz hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ve Paris Saint Germain’in 4-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçtan daha yaralayıcı olduğunu söyleyen Koeman, büyük bir fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Holladalı teknik adam ayrıca, ‘’ Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Atletico’nun kaybettiği haftada büyük bir fırsatı kaçırdık. Salı gününe göre çok daha üzgünüm. Bireysel olarak kimseyi suçlamak istemiyorum. Takımın kalitesine göre bu maçı çok rahat bir şekilde kazanmalıydık. ‘’ ifadelerini kullandı.





