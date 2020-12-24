Mesut Özil: Rıdvan Dilmen ile oynamak isterdim

24 Aralık 2020 Perşembe, 16:14

Arsenal’de bu sezon 25 kişilik kadroya alınmayan ve bu sezon forma giyemeyen Mesut Özil, Twitter üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı. Taraftarlardan gelen soruları alıntılayarak yanıtlayan Mesut Özil, Arsenal dışında birçok soruya yanıt verdi. Özil Arsene Wenger ile ilgili, ‘’ Olağan üstü bir menajerdi. Sadece benim için değil, tüm oyuncular için de bir baba figürüydü. Arsenal’de birçok kişinin onu özlediğine eminim. ‘’ dedi.

YARDIM ETMEK İSTERDİM

‘’ Arsenal’de mutlu musun? ‘’ sorusuna ise Mesut Özil, ‘’ Sadece ben değil kulüpteki herkes zor bir dönemden geçiyor. Yaşanan durum hepimiz için bir hüsran. Elbette kulübe ve takıma içinde bulunduğu bu zor durumda yardım etmek isterdim. Yakın zamanda daha iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Pozitif kalın. ‘’ yanıtını verdi.

‘’En çok sevdiğin şehirler hangileri? ‘’ sorusuna ise Londra, İstanbul ve Gelsenkirchen yanıtını veren Mesut Özil, Wayne Rooney’nin hem Premier Lig için hem de İngiliz futbolu için çok özel bir oyuncu olduğunu ve iyi bir menajer olacağından emin olduğunu söyledi.