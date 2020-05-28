Milli atlet Mehmet Çöteli hayatını kaybetti
100 metreci eski milli atlet Mehmet Çöteli hayatını kaybetti.
Atletizmde 100 metre Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu Mehmet Çöteli yaşamını yitirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Çöteli'nin 70 yaşında İstanbul'da vefat ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi görmekte olan Türkiye şampiyonu eski milli sprinter Mehmet Çöteli hayatını kaybetti. 1971 yılı 100 metrede Türkiye şampiyonu da olan Çöteli, geçirdiği beyin kanaması sonucu üç haftadır tedavi görüyordu. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
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