Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:02

Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3'ü altın, 9 madalya kazanarak tarih yazan ve ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek olan milli sporcular, olimpiyatlarda madalya sözü verdi.

Hırvatistan’ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda Karate Milli Takımı 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcuları 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. İBBSK sporcularından Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları’nda temsil etmeye hak kazandı.

İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısına altın madalya kazanan Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş ve bronz madalya kazanan Eda Eltemur’un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve genel sekreter Erdem Aslanoğlu katıldı.

FATİH KELEŞ: VERDİKLERİ EMEKLERİN KARŞILIKLARINI ALDILAR

Başkan Fatih Keleş, Avrupa Karate Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuların başarısını bir kez daha kutlamak istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“Arkadaşlarımız verdikleri emeklerin karşılıklarını aldılar. Kısa sürede olacak işler değil, bu arkadaşlarımız spora uzun yıllarını verdiler. Karşılığını almış olmalarından dolayı mutluyuz. Bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okuttular. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar var. Orada da karate olimpik branş oldu ve beklentimiz bir o kadar da arttı. Hem kulübümüzün, sporcularımızın, ülkemizin bunlara ihtiyacı var. Uzun süre çalışmalarının karşılığında emeklerini almalarını ben de isterim. Olimpiyatlar her sporcunun hayali ve bu sene yer alması çok değerli. Her zaman yakalanacak bir fırsat değil. Bunun gereğini yerine getireceklerdir. Eda’ya bu sene diyemiyorum ama ilerideki zamanlarda beklentimiz ondan da diğer arkadaşlardan da yüksek. Biz sadece başarıları karatede göstermiyoruz, 19 branşta mücadele ediyoruz. 1 ay içerisinde 6 branşta 7 altın, 6 gümüş, 4 de bronz madalya kazandırdılar ülkemize. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. 21’e ulaştı olimpiyatlara ve paralimpik oyunlarına gidecek sporcularımızın sayısı. Bu sayı daha da artacaktır ve ülkemize madalya kazandırmak için sporcularımız mücadele edecektir. Türk sporunu, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Alt yapılardaki sporculara örnek olacak ağabeyler, ablalar olarak görüp ilham kaynağı olacaklar. Sadece sporda başarılı değil, çevresine, arkadaşına ve ülkesine karşı sorumlu sporcu olmalarını da istiyor ve arzu ediyoruz.”

Milli karateci Eda Eltemur ise “Benim bireyselde ilk madalyam. 2019’da takım halinde yarışmıştım. 2020 yılında olacaktı Avrupa Şampiyonası ama pandemiden dolayı 2021’e ertelendi. Bu sene yapılan şampiyonada 3’üncü oldum. İnşallah daha güzel başarılar kazanmak nasip olur” diye konuştu.

Sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol da “Çok heyecanlıyım. Önceleri bu oda fizyoterapi odasıydı, burada acı çekiyordum sakatlıktan dolayı ve şu an bu odada olimpiyata gitmek için açıklama yapıyorum. Pandemi döneminde tüm dünya kapansa da ihtiyaçlarımızı karşılamak için kulüp bize kapıları açtı, profesyonel isimlerle çalışmamızı sağladı. Bunun gibi özelliklerle daha sağlam adımlarla ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Allah’a şükür kotayı çok önceden kazanmıştım. Olimpiyatlardan önce kendimizi görebileceğimiz son organizasyondu” diye sözlerine başlayan milli karateci Serap Özçelik ise “Elimden gelenin en iyisini yaptım ve hakem kararı ile altın madalya kazandım. 5’inci Avrupa şampiyonluğum oldu. Olimpiyatlara 4 seneden beri yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Bu müsabakalar sonunda dünyanın 1 veya 2’nci sırasında olmak gerekiyordu ki bunu başardık. Olimpiyatlarda kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Desteklerinde dolayı kulübümüze ve milli takım antrenörlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

UĞUR AKTAŞ: KENDİME GÜVENİYORUM

Milli karateci Uğur Aktaş ise “Altın madalya kazandım ve toplamda büyüklerde 4’üncü madalyamı elde ettim. Çok mutluyum, bu başarıyı tekrar etmek çok zor. Olimpiyat öncesi bu madalyayı kazandığım için de ayrıca çok mutluyum. Olimpiyat kotası kazandığım çok önceden belliydi. Son 2 ayımız kaldı, çok güzel hazırlanıp altın madalya kazanmak istiyorum. Kendime güveniyorum. İnşallah beraber olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyorum” dedi.