NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu

19 Şubat 2021 Cuma, 10:47

7 Mart’ta Atlanta yapılacak All-Star maçı için takımların ilk beşleri belli olurken LeBron James Batı Konferansı’nın, Kevin Durant ise Doğu Konferansı’nın kaptanı oldu.

NBA tarihinde ilk kez tek gün düzenlenecek All Star’da takım kaptanları LeBron James ve Kevin Durant 4 Mart’ta Doğu ve Batı Konferansı’nda seçilen oyunculardan takımlarını oluşturacak. Oyuncuların seçilmesinde yüzde 50 taraftar, yüzde 25 oyuncu ve yüzde 25 medya oyları etkili olurken LeBron James’in takımının antrenörlüğünü Utah Jazz’dan Quin Snyder yapacak. Doğu Konferansı’nda Philadelphia Sixers ve Brooklyn Nets çok yakın bir galibiyet yüzdesine sahip olduğu için Kevin Durant’in takımının antrenörü ligde oynanacak maçlar sonrası belirlenecek. Sixers’ın sıradaki iki maçını kazanması veya Nets’in Pazar günü Clippers’a yenilmesi halinde Doc Rivers takımın başına geçecek. Bunlardan hiçbiri olmaz ise Brooklyn Nets koçu Steve Nash Kevin Durant’in takımının antrenörü olacak. All-Star için seçilen 10 oyuncunun haricinde kalan 14 oyuncu antrenör oylarıyla belirlenecek ve gelecek hafta salı günü açıklanacak. Tam kadroların açıklanmasıyla birlikte LeBron James ve Kevin Durant, 4 Mart’ta canlı yayında sırayla oyuncu seçimi yapacak. 2018’de uygulanmaya başlanan bu sistemde LeBron James, dördüncü kez üst üste bir konferansın takım kaptanı olmayı başardı. Takımların ilk beşleri ise şu şekilde:

Batı Konferansı:

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Doğu Konferans

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Giannis Antetokounmpo (Milwakue Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia Sixers)