Newton: Trabzonspor hak etti

30 Temmuz 2020 Perşembe, 01:16

Ziraat Türkiye Kupası Final'inde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupaya uzanırken, müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton zorlu bir final oynadıklarını dile getirerek, "İlk yarı hak ettiğimiz bir şekilde önde girdik. Ancak ikinci yarı sahaya çıktığımızda biraz da yorgunluğun etkisiyle Alanyaspor’un birçok oyuncusunu ileriye gönderdiğini gördük. Maçı daha önce de bitirebilirdik ama şanslardan faydalanamadık. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir. Herkese teşekkür etmem gerekiyor. Oyuncular istediğimiz her şeyi yaptılar, gerçekten harika mücadele ettiler. Taraftarlarımız bize her yerde destek oldular. İnanılmaz mutlu hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı.