Olympiakos, Valbuena’nın sözleşmesini uzattı

29 Mart 2021 Pazartesi, 15:54

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena’nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Süper Lig’de Fenerbahçe forması da terletmiş olan 36 yaşındaki Valbuena, Yunan takımı Olympiakos ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Bu sezon takımıyla toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Valbuena, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

2019-2020 sezonunda bünyesine katıldığı Olympiakos formasını 70 maçta sırtına geçiren Fransız yıldız, 11 gol, 31 asistle oynadı.

Langon, Lib.-St.-Seurin, Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon ve Fenerbahçe’de top koşturan tecrübeli futbolcu, 52 defa da Fransa Milli Takımı için sahaya çıktı.



