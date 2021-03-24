Ömer Çelik'ten kabine değişikliği iddialarına yanıt!
AKP Sözcüsü Ömer Çelik kabine değişikliği ile ilgili soruya, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu" dedi. Çelik aynı açıklamasında, İstanbul Sözleşmesi'ne de değinerek, ''Kadınların kazanımların artması politik bir tercih değildir, ahlakidir. Kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz" dedi.
AKP'nin yeni MKYK'sının ilk toplantısı sonrası Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
Kabine değişikliği iddialarına yanıt veren Çelik, ''Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Listelerin uydurulmuş olduğunu görmüşünüzdür'' ifadelerini kullandı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
İstanbul Sözleşmesi'nin Erdoğan tarafından kaldırılmasına değinen Çelik, ''Kadınların kazanımların artması politik bir tercih değildir, ahlakidir. Kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz, bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bunun altını çiziyoruz. Sistematik olarak geri bırakılmış, şiddetle karşı karşıya kalmış, kazanımları elinden alınmış kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamak dengeyi bozan bir mesele değildir" dedi. Çelik açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Kadınlar onurlu, görkemli mücadelesi sayesinde elde edilmiştir. Kadınların görkemli mücadelesi aslında bir insanlık mücadelesidir. Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önem açıktır. Kadın haklarının korunması bizim için politik tercih değil, ahlaki ve insani bir zorunluluk. Politik istikametimizi ahlaki ve insanı zorunluluğun üzerine yerleştiriyoruz. Kadın haklarından taviz vermek, şiddetle mücadelede üzerimize düşen bir şey var ve yapmıyorsak, bu ahlaki zorunluluktan ayrılmak anlamına gelir. Bunun enstrümanı yasalar olur, uluslararası sözleşmeler olur. Türkiye'de bunun takdirini yapacak olan tabii ki hükümettir. Kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve arttırmaya güçlü bir şekilde devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı."
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