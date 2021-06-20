Optimist Milli Takımı, İspanya'da 'Regatta' hazırlık yarışlarına katıldı
Optimist Milli Takımı, İspanya'nın Cadiz bölgesinde düzenlenen "Andalusian Training Regatta" yarışlarına katıldı.
Optimist Milli Takımı, İspanya'nın Cadiz bölgesinde düzenlenen "Andalusian Training Regatta" yarışlarına katıldı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 27 Haziran Pazar günü sona erecek Optimist Avrupa Şampiyonası öncesi, önemli bir hazırlık yarışı olarak görülen yarışta mücadele etti.
Genel klasmanda yarışan milli yelkenci Görkem Arda Koçak 8'inci, Oğuz Önal 16'ıncı, Medine Havva Tatlıcan 23'üncü ve Sadrihan Suer 36'ıncı oldu.
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