Fenerbahçe Kaptanı Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını açıkladı

22 Aralık 2020 Salı, 13:17

Fenerbahçe'de 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Kaptan Ozan Tufan paylaştığı mesajda "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." dedi.