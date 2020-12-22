Fenerbahçe Kaptanı Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan Twitter'dan bir mesaj paylaşarak koronavirüse yakalndığını açıkladı.
Fenerbahçe'de 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Kaptan Ozan Tufan paylaştığı mesajda "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." dedi.
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