Pau Gasol 20 yıl sonra Barcelona’da
Barcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli basketbolcu Pau Gasol’un 20 yıl sonra takıma döndüğü duyuruldu.
Barcelona, 18 sezondur NBA’de oynayan eski basketbolcusu Pau Gasol ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşme imzaladı.
Barcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli basketbolcu Pau Gasol’un 20 yıl sonra takıma döndüğü duyuruldu. Yapılan açıklamada, İspanyol basketbolcu ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu 16 numaralı formayı giyecek.
1998 yılında basketbol kariyerine Barcelona’da başlayan 40 yaşındaki oyuncu, 3 yıl burada oynadıktan sonra 2001 NBA Draftı’nda 1. tur 3. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçilmişti. Gasol NBA’de Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks takımlarında forma giydi.
Yıldız basketbolcu, 2009 ve 2010 yıllarında Los Angeles Lakers ile NBA şampiyonluğu da yaşadı.
NBA’de 18 sezon forma giyen Pau Gasol, 1.226 normal sezon ve 136 play-off maçına çıkarak toplam 1.362 karşılaşmada oynadı. İspanyol oyuncu, 1.226 maçta 17.0 sayı, 9.2 ribaund, 3.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Pau Gasol, transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, evinde döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı