Pereira'dan kaleci Altay'a moral!

14 Eylül 2021 Salı, 07:35

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira 1-1 biten Sivasspor maçı sonrası oyuncularına mücadele hırsından, son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti.

"Biz kazanırken de, puan kaybederken de bir takımız" ifadelerini kullanan Pereira "Amacımız tabii ki kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam" şeklinde konuştu.

Pereira daha sonra kaleci Altay’ın yanına gitti ve "Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik" sözleri ile oyuncusuna moral verdi. Pereira Altay'la bir süre sohbet etti.

Takım arkadaşları da Altay’a destek verdi ve ona olan inançlarını dile getirdiler.