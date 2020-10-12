Rekorları parçalayan adam

12 Ekim 2020 Pazartesi, 09:55

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

NADAL'DAN 100. GALİBİYET

Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluğa ulaşan Nadal, turnuvanın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Bir grand slam turnuvasında en fazla şampiyonluk elde eden isim olarak öne çıkan Nadal, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra Fransa Açık'ta 13. defa şampiyonluk yaşadı.



İspanyol raket, Djokovic'i finalde yenerek turnuvadaki 100. galibiyetini aldı. Fransa Açık'ta bugüne kadar sadece 2 mağlubiyeti bulunan 34 yaşındaki Nadal, grand slam turnuvalarında 100 galibiyet gören erkeklerde ikinci, toplamda ise beşinci isim oldu. Erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon'da 100 galibiyete ulaşan tek isim olmayı başarmıştı. Kadınlarda ABD'li tenisçiler Serena Williams ve Chris Evert, ABD Açık'ta, Martina Navratilova da Wimbledon'da 100 galibiyeti görmüştü.

FEDERER'İ YAKALADI

Nadal, Fransa Açık şampiyonluğuyla kariyerinin 20. grand slam zaferine ulaştı.

İspanyol tenisçi, bu zaferiyle grand slam turnuvalarında tek erkeklerin en fazla şampiyonluk yaşayan ismi Federer'i yakalamayı başardı.

SET VERMEDEN

Turnuvada rakiplerine set vermeden zafere ulaşan Nadal, bir ilke daha imza attı. Nadal, grand slam turnuvalarında set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık'ta daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında da set vermeden şampiyon olan Nadal, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta aynı başarıyı yakalayan İsveçli Bjorn Borg ile paylaştığı rekoru kırdı.

TARİHE GEÇTİ

– 28. grand slam finalinde 20. şampiyonluğunu elde etti ve Roger Federer'in kupa rekoruna ortak oldu.

– ATP seviyesinde 86. kupasını kazandı.

– Fransa Açık'taki 102. maçında 100. galibiyetini elde etti. Bir Grand Slam'de 100 galibiyete ulaşan beşinci tenisçi oldu.

– Fransa'daki 13. finalinde 13. şampiyonluğunu kazandı.

– Bir Grand Slam'i en fazla kazanan tenisçi rekorunu geliştirdi (En yakın isim Margaret Court: Avustralya / 11).

– Tarihte 4 veya daha fazla Grand Slam'i set vermeden kazanan başka tenisçi yok.

– İki tenisçi arasındaki 56. maçta 27. kez kazandı (Djokovic: 29). Fransa'da durum 7-1 oldu.