Rıza Çalımbay: TFF’nin ne acelesi vardı?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 17:30

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay 12 Haziran tarihini erken olarak yorumladı.

Rıza Çalımbay, “Neden acele ediyorlar, neden futbolcuları düşünmüyorlar, neden 1 şehirde, 2-3 şehirde yapmıyorlar da bir an önce bitirmeyip, sıkıntı yaşatıyorlar, bunu anlamıyorum. Çok kısa şekilde bitirebilirdi, niye bu kadar uzatıyorlar?

Evde hayat var deniyor ama oyuncu arkadaşlarımız maç oynamaya çıkacak. Elimizden geleni yapıyoruz ama kimse tedirgin değilim diyemez. Bu artık oynansın diye oynanacak bir lig" dedi.