Rizespor Başkanı Kartal: Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, ligin son maçında sahalarında Medipol Başakşehir’i konuk edeceklerini belirterek sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz" dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, ligin son maçında sahalarında Medipol Başakşehir’i konuk edeceklerini belirterek sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi. Teknik direktör Bülent Uygun ile güzel bir uyum yakaladıklarını anlatan Hasan Kartal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Sumudica sporcularla uyum sağlayamadı, başarısızlığı oradan kaynaklanıyor. O uyumu sağlasaydı o da başarılı olabilirdi. Bir şanssızlıktı, 7 maç onunla geçti ve çok büyük kayıplarla o dönemi kapattık. Ondan sonra Bülent hoca ile gayet güzel bir uyum yakaladık. Hem yönetim hem futbolcular hem de hoca güzel bir uyum sağlandı. Bu uyum çerçevesinde de gayet güzel bugüne kadar geldi. İnşallah bu son maçımızı da almak kaydıyla sezonu kapatacağız. Ligi 11 ya da 12’nci sırada kapatacağız. Bizim hedefimiz bu değil, aslında çok daha yukarılarda olmamız gerekiyor. Gönül bunu istiyor ama bir türlü de başaramıyoruz. Bu çalışmakla olur neticede çalışıyoruz. Altyapıyı yapmaya çalışıyoruz. Kulübü iyi bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Ekonomisine dikkat ediyoruz. Bir gün inşallah Rizespor ilk 5’e girer diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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