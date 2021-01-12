Robert Lewandowski: Jürgen Klopp kötü bir öğretmendi
Robert Lewandowski, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un Polonyalı oyuncuyu yıldızlığa giden yolda ilerleten "kötü bir öğretmen" olduğunu söyledi.
Robert Lewandowski, Dortmund'dan eski öğretmeni Jürgen Klopp ile ilişkisini anlattı.
The Players' Tribune'e konuşan Polonyalı yıldız, "Jürgen benim için yalnızca bir baba figürü değildi aynı zamanda bir koç olarak kötü bir öğretmendi. Okuldaki öğrencilik yıllarınızı düşünün, en çok hangi öğretmeninizi hatırlıyorsunuz? Büyük olasılıkla, senin için hayatı kolaylaştıran yada senden beklentisi olmayan birini hatırlamıyorsundur. Sana katı davranan ve senden en iyi şekilde yararlanmak için baskı uygulayan kötü öğretmenini hatırlarsın. Seni iyileştiren öğretmen profili de bu değil mi? İşte Jürgen Klopp böyleydi." dedi.
Deneyimli menajerin öğrencilerini hep geliştirmek istediğini belirten Lewandowski, "Jürgen öğrencilerinin tembellik etmenize asla izin vermezdi. Karşısında başarılı öğrenciler beklerdi. Bunu kendisi için değil, öğrencileri için isterdi." şeklinde konuştu.
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