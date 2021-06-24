Ryabkov'dan sert Karadeniz açıklaması: "Hedefin güzergahını değil, kendisini de bombalayabiliriz"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Sadece hedefin güzergahını değil, kendisini de bombalayabiliriz" dedi.
Rusya, İngiltere'yle Karadeniz'de savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği olayla ile ilgili yalan bilgiler yaymakla suçlarken ilhak ettiği Kırım açıklarındaki İngiliz donanmasının provokatif eylemlerine yanıt verileceğini söyleyerek Londra'ya uyarıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'in askeri kuvvetlerin karşı karşıya kaldığı bir yer haline gelmeye başladığını söyledi.
Öte yandan, İngiliz muharip gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle uyarı ateşi açılması hakkında konuşan Ryabkov, "Biz ne yapabiliriz? Aklıselime davet edebiliriz, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep edebiliriz. Bunun bir faydası olmazsa, meslektaşlarımız bundan anlamazsa sadece hedefin güzergahını değil, kendisini de bombalayabiliriz" dedi.
‘RUSYA'NIN GÜCÜNÜ TEST ETMEYE ÇALIŞANLAR’
Rus sınırlarının dokunulmazlığının mutlak bir zorunluluk olduğunu ve diplomatik, siyasi ve gerektiğinde askeri tüm araçlar kullanılarak korunacağını kaydeden Ryabkov, İngiliz gemisinin adının 'Defender' yerine 'Aggressor' olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
Ryabkov, Rusya'nın gücünü test etmeye çalışanların çok büyük risk aldığının da altını çizdi.
-Sputnik/IFAX
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