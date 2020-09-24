Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yok!
Play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
Gent (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2
Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan): 3-3
Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
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