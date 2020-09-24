Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yok!

Play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.

AA
24 Eylül 2020 Perşembe, 00:00
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yok!
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

Gent (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2

Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan): 3-3

Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0


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