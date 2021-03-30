Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor
İddiaya göre Şampiyonlar Ligi'nde grup formatının yerini lig formatı alacak.
İngiltere'den BBC, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı yarın duyurucağını yazdı.
İlk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı lig sistemi oynanacak.
Bu aşama 10 haftada tamamlanacak.
Puan sıralamasında ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlarsa play-off turu oynayacak. Buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirlenecek.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistemin 2024-2025 sezonundan itibaren hayata geçmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
- Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı
- Esenyurt'ta baltalı park kavgası kamerada
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- A.Gücü'nden, flaş şampiyonluk açıklaması
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- CNN Türk spikeri işten çıkarıldı
- Yurttaş, ‘Kararlar Meclis’te alınsın’ dedi