Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor

İddiaya göre Şampiyonlar Ligi'nde grup formatının yerini lig formatı alacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 16:05
Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor
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İngiltere'den BBC, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı yarın duyurucağını yazdı.

İlk turda grup aşamasının yerine 36 takımlı lig sistemi oynanacak.

Bu aşama 10 haftada tamamlanacak.

Puan sıralamasında ilk 8 takım, son 16 turuna direkt yükselecek. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlarsa play-off turu oynayacak. Buradan gelecek 8 takımla, son 16 turu belirlenecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistemin 2024-2025 sezonundan itibaren hayata geçmesi bekleniyor.


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