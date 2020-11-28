Serdar Dursun, Almanya’da gollerini sıralıyor
Bundesliga 2’de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol atıp, 3 de asist yaptı.
Bundesliga 2’de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol atıp, 3 de asist yaptı.
Geçen sezon çıktığı 34 lig maçında 16 gol atan Dursun, 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Bu sezon da takımını sırtlayan isim olan Dursun 9 maçta 9 gole direkt katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
29 yaşındaki golcü oyuncunun Darmstadt ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Sezon başında Çin, Türkiye ve Almanya’dan teklifler alan Dursun, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.
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