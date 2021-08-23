Sex and the City 'mini diziyle' geri dönüyor
ABD yapımı televizyon dizisi Sex and the City, “And Just Like That” isimli mini bir diziyle geri dönüyor. Ancak dizinin efsane dört kişilik grubunda bazı değişikliklere gidilecek.
Candace Bushnell'in aynı adlı romanından televizyona uyarlan fenomen dizi Sex and the City, “And Just Like That” isimli mini diziyle geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak dizinin efsane dört kişilik grubundaki eksiklik, hayranları şimdiden üzdü.
Sex and the City dizisinin yeniden çekilen bölümlerinde yer almayan Kim Cattrall’ın yerine, arkadaş grubunun dördüncü üyesi olarak oyuncu Nicole Ari Parker belirlendi.
Daha önce Empire dizisinde rol alan Nicole Ari Parker’ın, diziden ayrılan “Samantha” karakteri yerine, Carrie Bradshaw’ın “yeni en iyi arkadaşı” rolüyle diziye dahil olacağı duyuruldu.
Sex and the City dizisinin en popüler olduğu dönemlerde dahi Samantha’yı canlandıran Cattrall’ın ekibin kalanıyla, özellikle Sarah Jessica Parker’la anlaşamadığı biliniyordu.
Cattrall, iki yıl önce yaptığı açıklamada ekiple arasındaki bağın tamamen koptuğunu söylemişti.
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