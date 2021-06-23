Sıra Saros kıyılarında: "Kıyılarımızı, kumsallarımızı ticari faaliyete açmak kamu yararına aykırıdır"

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:23

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla Edirne Valiliği Çevre Vakfı'na devrettiği, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ve Enez ilçeleri sahillerindeki 127 bin 464 metrekarelik 14 parselden oluşan alan, 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.

Edirne Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda aynı zamanda internet üzerinden çevrim içi düzenlenen ihaleye çok sayıda işletmeci katıldı. İhalenin yapılacağı salona işletmecilerle çevreciler de geldi. Farklı sivil toplum örgüt üyeleri ve sözcülerinden oluşan 40 kişilik grup, komisyon başkanlığına ihalenin yapılmaması için dilekçeyle itirazda bulundu. Dilekçelerinin alınmasının ardından polis eşliğinde salondakiler ve gazeteciler dışarı çıkarıldı. Salonun boşaltılmasıyla ihale, çevrim içi yapıldı.

"HUKUKA VE YÖNETMELİĞE AYKIRI"

İhale başlatılırken, dışarıda grup adına basın açıklaması yapan Trakya Platformu Sözcüsü avukat Bülent Kaçar, hukuka ve yönetmeliğe aykırı olduğunu savunduğu ihalenin durdurulmasını istedi. Doğal sit alanı olan Saros Körfezi'nin kiralanmasının, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerine de aykırı olduğunu belirten Kaçar, "Uluslararası sözleşmeler, doğal sit alanları mevzuatı sit alanlarının korunmasını zorunlu kılmakta" diye konuştu.

Kaçar'ın açıklaması şöyle:

“14 ayrı kiralama için yapılan ilanlarda ihale ile kiralanacak DHTA (Devletin Hükmü ve Tasarrufu Altındaki) alanlarının Vaziyet Planları bulunmamaktadır. İhale dosyası, ihale dökümanları ve ihale ilanı mevzuata, usul ve hukuka açıkça aykırıdır.

Bu ihale işlemleri İhale Mevzuatına da Tabiat Varlıkları Ve Doğal SİT Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik’teki 8, 9, 17, 18, 19, 20. maddelerine de açıkça aykırıdır.

Yönetmeliğin 8. Maddesine göre <İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri Ek-6’da belirtilen forma uygun olarak İdarece hazırlanır.> Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin krokisi, koordinatları gösterilmesi zorunludur. Yönetmeliğin 20.maddesine göre 17 nci ve 18 inci maddelere uygun olmayan ilanlar geçersizdir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Doğal SİT alanları mevzuatı SİT Alanlarının korunmasını zorunlu kılmaktadır. Kiralama vakfınızın kuruluş amacı olan Çevre Koruma amacına da açıkça aykırıdır. Halk olarak serbestçe kullandığımız kıyılarımızın, kumsallarımızın ticari faaliyete açmak kamu yararına aykırıdır. Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanma da öncelikle kamu yararı gözetilmelidir.”

İtiraz kapsamda hazırlanan dilekçeler, çevre gönüllüleri ve yurttaşlar tarafından Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na teslim edildi.







