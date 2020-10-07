Slimani'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar

07 Ekim 2020 Çarşamba, 11:39

Bir dönem Türkiye'de oynayan golcü oyuncu Slimani, Fenerbahçe’de geçirdiği sezonu anlattı: "Sen kiralıksın, artık en iyi oyuncu olsan bile oynamayacaksın."

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve 2018-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Islam Slimani'den flaş açıklamalar geldi.

"SEN KİRALIKSIN, ARTIK EN İYİ OYUNCU OLSAN BİLE OYNAMAYACAKSIN"

France Football'a konuşan Cezayirli oyuncu, "Türkiye'de çok sorun yaşadım. Sezonun ikinci yarısında (2018-19), spor dışı bir olay haline geldi. Kulüp yöneticileri beni görmeye geldi ve "Sen kiralıksın, artık en iyi oyuncu olsan bile oynamayacaksın" dediler. Slimani “Yassine Benzia ile birlikte takım antrenmanına katılmamıza bile izin vermediler" diye konuştu.

32 yaşındaki Cezayirli forvet sarı-lacivertli takım ile çıktığı 25 maçta 5 gol kaydetti.