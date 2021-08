Son dakika... Nihat Özdemir: "Deplasmana gelen takımların taraftarı maça gelmeyecek"

12 Ağustos 2021 Perşembe, 13:12

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları:

İnşallah iyi bir sezon geçiririz. 2020-21 sezonu belki 50 senede bir rastlanan bir sezondu. Çok heyecanlı bir lig oldu. Sadece Süper Lig değil, TFF 1. Lig'de, 2. ve 3. Lig'de çekişme oldu. Şampiyonlar, küme düşenler oldu. Bu bir yarışmadır. Kimileri başarılı oluyor, kimileri ortada kalıyor, kimileri düşüyor. İnşallah yarışmacı bir lig olur. Maç seyredenler hem ekran başında hem de stadyumda insanların zevk almasını arzuluyoruz.

Liglerin seyircili başlaması kararı aldık. PCR aşıları bizim için geçerli olacaktı. Biz bunları konuşurken Türkiye'deki günlük vaka sayısı günlük 5 binin altına gelmişti. Dün bu rakam 27 binin üzerine geçti. Korkuyoruz. Sağlık bakanlığı ile yaptığımız görüşmede şuna karar verdirk. Maçlara girerken mutlaka çift aşı şartı istiyoruz. Covid geçirmiş taraftarlar var. İlk 3 haftada lig maçları arka arkaya oynayacak. Arkasından milli maç arası var. O arada tekrar bizim sağlık kurulumuz, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşı sistemini oturtmuşsak yüzde 75'e çıkarabiliriz. Belki statları ful hale getirebiliriz. Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında taraftarlar yan yanaydı. Bunun kontrolü yapılmazsa, bazı maddi ve manevi cezalar olabilir. Taraftarlar buna özen göstermeli.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla yeni sezon başlayacak. Burada taraftarların ne yapacağını, TFF olarak izleyeceğiz. Bundan sonra alacağımız kararlarda, bu taraftarın seyircilerimizin tututmu çok etkili olacaktır. Kulüp yöneticilerimize de özellikle istirham ediyorum. Kendi taraftarlarını disipline ederek, en az şekilde zarar verecek sistemle maçları seyretmeleri gerekmektedir.

YENİ TALİMATLAR

Önemli bir değişiklik oldu. İki gün önce yönetim kurulu toplantımız vardı. Deplasmana gelen takımların taraftarı gelmeyecek. Deplasmana giden taraftarlar otobüsle gidiyor ve mesafeye dikkat edilmiyor. Bu sezon için misafir takım seyircisinin maçlara gelmesini yasakladık. Tek vazgeçemeyeceğimiz konu insan sağlığıdır. Hiçbir zaman misafir takım maçlara seyircili gelemeyecektir.

Ankara'da yaptığımız Mali Genel Kurul yaptık. Kulüp yöneticilerimizi tek tek arayarak gelmelerini rica ettim ve geldiler. Geçen sene tüzük değişikliği için gerekli çoğunluğu sağlayamamıştık. Bu genel kurula gelmelerini rica ettik. Kırmadılar, geldiler. Çok önemli toplantılar yaptık.

Kulüplerin dertlerini ve sıkıntılarını dinledik. En önemlisi, Süper Lig Kulüpler Birliği ile yaptığımız toplantıydı. Bize "Tahkim Kurulu ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu seçimle gelsin" dediler. Biz 'yetmez' dedik. 'Disiplin Kurulu da gelsin' dedik. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uygun olacak hem de bağımsız olması bizim işimizi daha kolaylaştıracaktı. Kurullarımızı bir başkan altı asil ve altı tane de yedek üyeyle sağlayacağız. Bu bence Türk futbolu için bir devrimdir. Oybirliğiyle bu kabul edildi.

"ZEMİNİ ELVERİŞLİ OLMAYAN STATLARDA MAÇ OYNATMAMA KARARI ALDIK"

Geçen yıl stadyum zeminlerinden çok büyük şikayetler aldık. Kamuoyunda TFF sorumluymuş gibi eleştirildi. Halbuki bunun bizimle hiçbir konusu yoktu. Her kulüp kendi stadından sorumlu olacaktı. Bu sene bir talimat değişikliği yaptık. Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Ya ziraat mühendisi ya da peysajdan anlayan bir mimar gibi birisi olacak. Bunları Riva'da eğittik. Bunun için talimatlarımız hazır. Kulüplere yolladık. Çalışmalar başladı. Bütün takımların Süper Lig ve 1. Lig olmak üzere zeminleri inceliyoruz. Bunları incelerken UEFA'nın zemin etüt aletlerini kullanıyoruz. İnceleme grubumuz bütün statları inceliyor. Örnek Olimpiyat Stadı'nın zemini. Bugün Avrupa'da bile bu stadın zemini konuşulmaktadır. Bütün stat zeminlerini o seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bunları denetleyeceklere belge de verdik. Artık her ay stat zeminleri denetlenecek. Bir ay olmazsa 1 haftaya inecek. Eğer stat zemini uygun olmazsa, o hafta zemini uygun olmayan statta maç oynatılmayacak. Zemini elverişli olmayan hiçbir statta maç oynatmama kararı aldık.

YABANCI KARARI

Kulüpler Birliği'nin ve bizim de isteklerimiz bazen çatışıyor. Her şeyin örtüşmesi söz konusu değil. Mutlaka bazı çatıştığımız noktalar olacak. Biz herkesi dinleyeceğiz. Spor kamuoyunu ve devlet yetkililerini dinleyeceğiz.

Sahada 8'den fazla yabancı istemiyoruz. Buna karar verirken geçmiş yıllara baktık. Geçen sezon ortalama 7.2 yabancı oynatılmış. 20 takım içinde birçok kulüp 8+6'nın uygun olduğunu düşünüyor. Biz bu kararı bir yıl önce almıştık. 3 yıllık bir periyotta uygulayacaktık. Uzun zaman çalışmalarla aldığımız bir karardı. Pandemi nedeniyle kararımızı bir yıl erteledik. Ligimiz başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Türk sporcusuna, Türk futbolcusuna değer verilmesini istiyoruz. 8-10 takımımız, yabancı transferlerinden dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Öyle kulübümüz var ki 4.9'la oynamış. 11'in yarısı Türk, yarısı yabancı. TFF 1. Lig'de öyle kulüp var ki, Altınordu mesela, hiçbir yabancı yok. Neredeyse Süper Lig'e geliyorlardı.

Bu sezondan başlamak üzere yerli futbolcu yetiştiren kulüplerimize önemli derecede teşvik vereceğiz. Bu genelgelerle ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bunun altının daha çok doldurulması gerektiğine inananlardanım.

DEPLASMAN GOLÜ

UEFA, deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdı. Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık. Biz zaten UEFA'nın 55 üyesinden bir tanesiyiz. UEFA'nın futbolla ilgili aldığı kararları Türkiye'mizde uygulamak ana hedeflerden bir tanesi. TFF 1.Lig play-offlarında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı.

SERDAR TATLI İLE YOLA DEVAM

Üç tane VAR sezonunu geride bıraktık. Bunu uygulayan ülkelerden bir tanesi olduk. İlk yılında sıkıntılar yaşadık. VAR'ın Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar önemli olduğunu gördük. Serdar Tatlı ve yönetimiyle bu sezona devam ediyoruz. Geçen sezon yoğun bir sezondu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bu kadar beğeniyoruz. Ama Danimarka-İngiltere maçındaki hakem kararları, VAR olmasına rağmen eleştirildi. Bizim MHK ve hakemlerimiz, çok iyi bir performans gösterdiler. Şampiyonlar belli oldu. Kimse hakemleri konuşmadı. Hakemlerimize, MHK'ya güveniyoruz. İnşallah bu sezon da, geçen sezonki gibi yoğun olmayacak, daha rahat bir şekilde sezonu sonlandıracağız. En az hatalı kararlarla sezonu tamamlayacağız. Eğer hakemlere yardım edersek başarılı bir sezon geçiririz. Hakem sistemlerinde değişiklikler yaptık. Klasman ve A Klasman hakemleri yaptık. Yaş limitini uzattık. VAR'a 7 hakem tayin ettik. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Çünkü gelecek sezonda da VAR olacak. VAR odamızı daha da büyütüyoruz. 2022-23 sezonunda da VAR sistemi olacak. Bizlere çok büyük görev düşüyor. Hele kulüplere, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilere, teknik direktörlere ve futbolculara. Maçı kaybedebilirsiniz, ama hakem odaklı değil, oyun odaklı olmamız lazım. Oyuncularımıza çok önemli görevler düşüyor. Maçlarda hakemi kandırıcı, olmayacak şekilde kendilerini yere atmalar, zaman kazanmaları yapmasınlar. Teknik direktörlerimiz hakemi etkilemesinler. Yedek kulübesinde hata yapan birisi nedeniyle teknik direktör ceza alabiliyor. Böyle olursa takımlarımız Avrupa'daki hızlı oyuna alışırlar. İnşallah bunlardan vaz geçerler.

Gol çizgisi teknolojisi üzerindeyiz. Çok az olan bir olay. Ama olabiliyor. Her şey olabilir. Bizim liglerimize de gol çizgisi teknolojisi gelebilir. TFF olarak bizim maçlarımıza gelmesini istiyorum. İnşallah yakın zamanda uygulayacağız.

HARCAMA LİMİTİ

Takım harcama limitlerini Sicil Kurulu ile TFF çalışarak sınırları belirledi. Bunu yaymayı düşünüyoruz. Sadece Süper Lig'doe değil, artık TFF 1. Lig'de de bunu getirebiliriz. Mali Genel Kongre'de diğer kulüpler de bunu istedi. Dünyada pandemi olmasaydı, takım harcama limitlerinde çok daha ileri gidebilirdik. Bütün kulüpler çok önemli gelirlerinden pandemi nedeniyle kayıp yaşadı. Büyük gelirlerden yoksun kaldılar. Biz de buna sağır kalamazdık. İlk yıl takım harcama limitlerinin yüzde 30 üzerine çıkabileceklerdi. İkinci yıl yüzde 10'du. Ancak pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 25 aşabilirsiniz noktasına geldik. Ancak gelecek yıl bu sıfır olacak. Kurlarda büyük hareketler yaşanıyor. Kulüpler hangi kurlarla yapacaklarına dair karar alamıyor. Geçen yıl kuru da Euro ve Dolar kurunun ortalamasını aldık. Kulüplerin kurun neden olacağı zarardan kurtarmaya çalıştık. Bu kulüplerimizi önemli derecede rahatlattı. Avrupa'da oynayan takımların harcama limitleri için çalışmalar yaptık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili açıklama yapacağız. Bunlar acaba bazı bilanço oyunlarıyla yanıltıyorlar mı? Talimatname çok açık. Bunun çok ağır cezaları var. Ama şu ana kadar bütün Süper Lig kulüplerine teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye rastlamadık. Takım harcama limitleri konusunda sorunu olan kulüpler bize geldiler. Bizim görevimiz bunlara yardımcı olmak. Elimizden gelen destekle kulüplerimizin bu sıkıntılı yıllarını atlatmak. Ancak yanlış bilanço olayına bugüne kadar rastlamadık. Geçen senenin rakamlarını ve bilançolarını denetliyoruz. Sınırları aşan rakamlar olursa, ihtar ve puan silme gibi cezalar var.

YAYIN İHALESİ KONUSU

Digiturk ile 4 yılı tamamladık. Elimizde bir sözleşme var. Bu yıl son sene. Bununla ilgili komisyon ortaya getirdik. 9 kişilik bir komisyon kurduk. Çalışmalarına başladılar. 31 Aralık'tan önce bu ihaleyi yapacağız. Kimin kazanacağını göreceğiz. Ne kadar iyi bir rakamla sonlandırırsak bundan en büyük kazancı kulüplerimiz ve Türk futbolu alacak. Mali Genel Kurul'da da bizi tenkit edenler oldu. Kolay anlaştığımız dendi. Hiçbir şey kolay değil. Avrupa'daki bir çok yayıncı kuruluşun da problemi var. Kulüplerimizin bize desteği -destek olmayanlar var-, vardı. 55 Federasyon olmasaydı, 12 takım Avrupa Süper Ligi'ni kuracaktı. İyiki kuramadılar. Bazı kulüpler yayıncı kuruluş ile ilgili tenkitlerde bulundu. Ama Digiturk ile ne anlaşması yaptıysak, tamamını ödediler.

Kaçak yayınlardan devlet vergi kaybediyor. Digiturk ne kadar para kazanırsa, o kadar çok vergi verecek. Burada devlet kaybediyor. Yeni yasalara ihtiyaç var. Gerekli yasaları çıkarabilirsek ki Avrupa'da bir kaç yerde bunu başardılar. Önemli derecede gelirleri artırdılar. Biz neden bunu yapmayalım. Bunu yaparsak başta spor kulüplerimiz, TFF, Türkiye Cumhuriyeti kazanır. Digiturk kazanır.

Gelecek sezon 4 takım düşecek, 3 takım yükselecek ve Süper Lig'e gelecek sezon 19 takımla devam edeceğiz. Topal bir sezon olacak ama sonrasında 18 takıma düşüp öyle devam edeceğiz. Kadın hakemlerimizi ve kadın futbolcularımızı unutmayalım. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kuracak ve mücadele edecek. Bu müjdeyi de buradan duyurayım.