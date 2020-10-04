Stat yasak, çatı serbest!

04 Ekim 2020 Pazar, 23:23

Statlardaki seyirci yasağı çatı katı ile delindi. Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 3’üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalırken ortaya ilginç görüntü çıktı.

Kahramanmaraşspor futbolcuları maça, formalarının üzerine giydikleri "Sahipsiz Takım" yazılı siyah tişört ile çıktı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçı izlemek isteyen bir grup Kahramanmaraşspor taraftarı, apartmanın çatısına çıkarak takımını destekledi.



STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mutlu Çiğdem, Sabri Öğe

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert (Dk.85 Eren Taşkın), Erdi, Hüseyin, Osman, Halil, Recep (Dk.62 Talha), Emin, Erdem (Dk.85 Gökhan), Kadir, Eren Nergiz (Dk.72 İbrahim)

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz, Uğur Arslan, Sezer (Dk.56 Mustafa), İsmail (Dk.69 Musa), Mehmet, Burhan, Bahadır Taşdelen (Dk.56 Samet), Can (Dk.59 Batuhan), Yasin, Bahadır Erol, Oğuz (Dk.56 Serkan)

SARI KARTLAR: Emin, Kadir (Kahramanmaraşspor), Serkan (Hekimoğlu Trabzon)







