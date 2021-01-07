Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

DHA
07 Ocak 2021 Perşembe, 11:46
Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 18'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
9 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
10 Ocak Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
11 Ocak Pazartesi:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen


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