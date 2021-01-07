Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı

07 Ocak 2021 Perşembe, 11:46

Süper Lig'de 18'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

9 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen