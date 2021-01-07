Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 18'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 18'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
9 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
10 Ocak Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
11 Ocak Pazartesi:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
Video Haberler
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı