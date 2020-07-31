31 Temmuz 2020 Cuma, 11:38

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig hasretine son verdi. Adana Demirspor’u penaltılarda mağlup eden İstanbul ekibi Süper Lig’e yükselen üçüncü takım oldu. Fatih Karagümrük’ün Süper Lig’e yükselmesi büyük yankı yaratırken, Süper Lig’de 24 yıl sonra ilk kez altı İstanbul takımı birlikte mücadele edecek.

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Kasımpaşa’nın ardından Süper Lig’deki altıncı İstanbul takımı oldu.

96-97 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Sarıyer ve Zeytinburnuspor mücadele ediyordu. Galatasaray sezonu şampiyon tamamlarken, Sarıyer ve Zeytinburnuspor o sezon lige veda etmişti.