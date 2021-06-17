Tanrıkulu saldırıya tepki gösterdi: HDP uzun süredir hedef gösteriliyordu

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:56

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen ve Deniz Poyraz isimli parti çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, saldırıya ilişkin, "İktidar partisi tarafından siyasette uzun süredir sistematik biçimde kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı bir dil kullanılıyor, buna derhal son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

HDP'nin uzun süredir hedef gösterildiğini dile getiren Tanrıkulu, "Bir sözüm de tabi ki Yargıya. Yargı da uzun zamandır HDP’nin bu şekilde hedef gösterilmesine, linç edilmesine karşı hep sessiz kaldı. Daha dün Ankara Adliyesinde, Sincan’da koridorda bile devam eden bir yargılama sırasında içeri giren bir güruh HDP’lileri linç etmeye kalktı, saldırdı avukatlara, HDP’lilere nerdeyse sanıklara saldırdılar. Böyle bir girişime de mahkeme de sessiz kaldı ve suç duyurusunda bulunmadı” diye konuştu.

Tanrıkulu şunları söyledi:

“HDP İzmir İl Örgütüne yapılan saldırıyı kınıyorum. Son derece üzgünüm Ölen yurttaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün HDP Camiasına, dostlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu saldırının geleceği belliydi. Uzun zamandır Halkların Demokratik Partisi Mensupları, muhalifler, aktivistler iktidar partisi tarafından, iktidar partisinin sözcüleri tarafından sistematik bir biçimde hedef gösteriliyordu, düşmanlaştırıcı bir dil kullanılıyordu, kutuplaştırıcı bir dil kullanılıyordu.

Biz onlarca kez ikaz ettik. Bakın bu dili kullanmayın, bu üslubu kullanmayın. Bu gergin ortamda sokakta bu üslubu satın alabilecek bir güruh var, durumdan vazife çıkartabilecek, nitekim İzmir’de bu vahim olay gerçekleşti. Siyasi partiler Türkiye’nin her yerinde örgütlüler, her ilçesinde nerdeyse örgütlüler. Dolayısıyla hızla ama hızla iktidar partisinin sözcüleri bu üsluplarını düzeltmeli ve bu düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı ve hedef gösterici dilden, üsluptan vazgeçmeliler.

Bir sözüm de tabiki Yargıya. Yargı da uzun zamandır HDP’nin bu şekilde hedef gösterilmesine, linç edilmesine karşı hep sessiz kaldı. Daha dün Ankara Adliyesinde, Sincan’da koridorda bile devam eden bir yargılama sırasında içeri giren bir güruh HDP’lileri linç etmeye kalktı, saldırdı avukatlara, HDP’lilere nerdeyse sanıklara saldırdılar. Böyle bir girişime de Mahkeme de sessiz kaldı ve suç duyurusunda bulunmadı.

Ben bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve iktidar partisini, iktidar partisinin ortaklarını bu dilden, bu üsluptan vazgeçmeye çağırıyorum. Bugüne kadar gerçekleşmeyen, gerçekleştirilmeye çalışılan ama gerçekleşmeyen girişimler vardı. Öyle bir girişimin de olmaması açısından iktidarın kendi durumunu bir kez daha gözden geçirmesi lazım. Tekrar geçmiş olsun diyorum, başsağlığı dileğinde bulunuyorum.”