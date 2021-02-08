TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan dosyasını inceledi
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan dosyası nedeniyle TFF Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'nden transfer dönemindeki süreç ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan dosyası nedeniyle TFF Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'nden transfer dönemindeki süreç ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine karar verdi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştır: "Duruşma için tayin edilen 08.02.2021 Pazartesi günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin vekilleri Av. Dr. Sıddıka Petek Akyüz Arslan, Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Selçuk Uysal, Av. Özgün Barış Erbay, futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri Av. Nihat Güman, Av. Jale Demir ve Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. vekili Av. Anıl Gürsoy Artan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılarak; davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir."
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- FAHRETTİN 451
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
Video Haberler
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
- Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- FAHRETTİN 451
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit