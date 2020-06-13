Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa gönderme

13 Haziran 2020 Cumartesi, 00:11

Süper Lig'de koronavirüs salgını arası sonrasında çıktığı ilk maçta deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, 27 Temmuz'da da zirvede olan takım olmayı istediklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

90 günün ardından Göztepe maçının zorlu geçeceğini bildiğini ifade eden başkan Ağaoğlu, "Çok zorlu bir 8 maçımızın olduğu herkesin malumuydu ama bu maçın önemi biraz daha fazlaydı. 90 gün sonra, yaşadığımız pandemi sürecinden sonra oynadığımız ilk maçtı. Zorlu geçeceğini biliyordum. Futboldan uzak kalmanın futbolcular üzerinde nasıl bir psikolojik etki yaratacağını, bunun sahaya yansıyacağını merak ediyordum ama gördüğüm kadarıyla hem bizim futbolcularımız hem de Göztepe futbolcuları mücadeleden hiçbir şekilde ödün vermediler. Bundesliga gibi bizim ligimizden önce başlayan, seyircisiz oynanan diğer liglere baktığımız zaman kora kor mücadelenin yoğun olduğu, futbol kalitesi açısından beni de tatmin eden bir futbol vardı. 8 maçlık maratona lider olarak geldik, lider olarak devam ediyoruz. Önümüzde 7 maç var. Bütün maçları aynı ciddiyetle oynamak zorundayız. Rakiplerimize saygı duyarak ve bugün sahaya yansıttığımız mücadeleyi sürdürdüğümüz takdirde inşallah 27 Temmuz'da zirvede başladığımız ligi zirvede bitirmek nasip olur. Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanalda yayılamış. Liderin maçını 2., 7.'nın maçını 1. kanaldan yayınlamak nedir? Lider oynuyorsa 1. kanaldan verirsin " ifadelerini kullandı.