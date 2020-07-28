Trabzonspor ve Alanyaspor'dan Covid-19 açıklaması

28 Temmuz 2020 Salı, 13:11

Trabzonspor ve Alanyaspor'dan kamuoyuna Covid-19 açıklaması geldi. Yarın 21:30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak olan iki ekipte de pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on altıncısı yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor ise resmi twitter hesabından "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize, Trabzonspor maçı öncesi uygulanan Covid 19 testlerinin tüm sonuçları negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" paylaşımını yaptı.