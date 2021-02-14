Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı; kaleci krizi var!

14 Şubat 2021 Pazar, 20:40

Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun Covid-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da dün, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından UĞurcan, Erce ve 3. kaleciden en az 2'sinin koranavirüs olabileceği, kaleyi 17 yaşındaki Kağan'ın koruyacağı açıklandı