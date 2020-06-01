Trabzonspor'da performans testi

01 Haziran 2020 Pazartesi, 21:38

Trabzonspor, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00’de başlayan antrenmanda oyuncular gruplar halinde esneklik dinamik denge, patlayıcı kuvvet, kalça kuvveti, hamstring kuvvet ve maksimum aerobik hız testlerinden geçti.

Bordo mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.