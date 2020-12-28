Transferi konuşulan Messi'den Barcelona'yı üzecek açıklama

28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:02

Lionel Messi, kariyerinin sonunda Amerika’da oynamak istediğini ve diğer ligleri şimdilik düşünmediğini söyledi.

Barcelona’nın yıldız oyuncusu Lionel Messi İspanyol televizyon kanalı La Sexta’ya röportaj verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Messi’nin ne yapacağını henüz netlik kazanmazken Arjantinli oyuncu röportajda Barcelona’dan ayrılabileceğini belirtti. Messi, takımdaki geleceği ile ilgili, ‘’ Amerika’da oynamak, orada yaşamak ve MLS deneyimini yaşamak istiyorum. Şu anda Barcelona’yı düşünmek zorundayım ancak sezon bittiğinde bunları düşüneceğim. ‘’ dedi.





DEĞİŞİM GEREKİYORDU

Geçtiğimiz yaz yaşanan ayrılık sürecine ilişkin ise Messi şunları söyledi, ‘’ Barcelona’yı ve bu kulübü seviyorum ama geçen yaz bunu yapmak zorundaydım. Kulübe her şeyimi verdiğimi ve daha fazlasını yapamayacağımı düşündüm. Değişim gerekiyordu, buradaki misyonumu tamamlamıştım. Bartomeu ile ilgili birçok şey söylendi ancak detaylara çok fazla girmek istemiyorum. Bana çok fazla yalan söyledi. Serbest kalma maddesi sorununu yaşadığımızda da mahkemeye gittiğimiz takdirde kazanacağımızı biliyordum ama Barcelona ile bu şekilde ayrılmak istemedim. ‘’

HAZİRAN’DA KARAR VERECEĞİM

Sözleşmesi bitene kadar herhangi bir takımla görüşmeyeceğini söyleyen Messi başkanlık seçimi ve olası yeni teknik direktör ile ilgili, ‘’ Başkanlık seçimi ile ilgili bir taraf belirtmem doğru değil. Sadece gelecek kişinin takımı tekrar rekabetçi yapmasını istiyorum. Xavi gelirse kalır mıyım? Bilmiyorum. Haziranda neler olacağını göreceğiz. Bu dönemde artık yıldız isimleri takıma kazandırmak kolay değil. Yeni gelecek başkanın Barcelona’nın durumunu biliyor olması lazım. Neymar’ı tekrar takıma kazandıramazsınız. Çok pahalı.

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu herkes biliyor. Seçilecek kişinin farklı şeyler yapması gerekiyor. ‘’ ifadelerini kullandı.











