Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci sakatlandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2021 Pazartesi, 23:13
Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci sakatlandı
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Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi.Süper Lig’in 21’inci haftasında Çaykur Rizespor’a karşı oynanan mücadelede adalesinde ağrı hisseden ve maçtan sonra da yürümekte zorluk çeken İrfan Can Kahveci’nin bugün yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Milli oyuncunun tedavisine başlandı.


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