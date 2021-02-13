Trabzonspor'un zirve yürüyüşü

Trabzonspor: 1 - Gaziantep: 0

AA
13 Şubat 2021 Cumartesi, 17:01
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Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor- Gaziantep maçını ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

67. dakikada Bakasetas Trabzonspor'u öne geçirdi.

90. dakikada Nwakaeme kırmızı kart gördü.

Maçı kazanan Trabzonspor puanını 45 yaptı.


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