Trabzonspor'un zirve yürüyüşü
Trabzonspor: 1 - Gaziantep: 0
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor- Gaziantep maçını ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.
34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
67. dakikada Bakasetas Trabzonspor'u öne geçirdi.
90. dakikada Nwakaeme kırmızı kart gördü.
Maçı kazanan Trabzonspor puanını 45 yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- 'Allah kerim' modeli
- Eğitimi vuran misilleme
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- 'Allah kerim' modeli
- Eğitimi vuran misilleme