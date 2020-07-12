Tribünden edilen küfür ortalığı gerdi!
Maç bitiminnde MKE Ankaragücü ile Galatasaraylı futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.
MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.
MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik, sözlü hakaret ve "Ankaragücü .. düşer" ifadesi yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.
Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.
(FOTOĞRAFLI)
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